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Bitcoin стане золотом 21
століття, — Deutsche Bank

Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:24

Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank

Пропонуємо до обговорення:
Аналітик Deutsche Bank Research Маріон Лабур випустила дослідження про те, як цифрові гроші вплинуть на майбутнє людства.

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Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:24

Давно ж стал, не? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:33

R2

Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?

Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 22:39

Скорее мусором 21 века
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 23:47

О, знову байки про "обмеженість" кріпти!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:42

  finuser521 написав:R2

Цікаво як обережне припущення оригіналу "I could potentially see Bitcoin to become the 21st century gold" перетворилося в хайпове твердження "Bitcoin стане золотом 21 століття, — Deutsche Bank"?

Прямо як у "Вений згвалтував журналіста".

Такий був план - з потенційного бачення зробити твердження))
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:15

Наразі золото втримує свій статус
Investor_K
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