Подкасти від Мінфін

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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:09
Які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
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Додано: Вів 27 чер, 2023 18:51
Колеги з Академії Мінфін продовжують рубрику: "Сам собі інвестор"
І раді Вам представити наступний випуск про опціони
В одному з минулих випусків мова йшла про три стратегії інвестування в облігації. Але насправді, їх набагато більше. Наприклад, стратегія куля. Цікавість її в тому, що під час цієї стратегії використовуються опціони. Причому, використання опціонів у стратегіях підходить не тільки для торгівлі облігаціями, а й акціями, валютою та іншими активами. То що ж означають ці опціони?
Новий подкаст допоможе розібратись, що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:23
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Додано: Сер 12 лип, 2023 15:45
Академія Мінфін продовжує рубрику: " Сам собі інвестор "🎓
Вашій увазі наступний випуск, цього разу - про стратегії інвестування через опціони 😎
З попереднього подкасту ви можете дізнатись, що таке опціони та які їх основні характеристики. Радимо його послухати, перш ніж починати розбиратися в стратегіях торгівлі опціонами.
Якщо з тим, що таке опціони пут та кол, вже зрозуміло, то спробуйте засвоїти декілька основних стратегій інвестування через них та які можливості вони надають інвестору
Опціони - основні стратегії інвестування
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Модератор: Ірина_
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