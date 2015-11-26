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Подкасти
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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217944
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П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
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Відповіді Перегляди Останнє
Подкаст108, А.Вершебенюк (Uber): Нам цікаві всі великі міста
R2 » Пон 18 лип, 2016 10:44
 7 18871
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Суб 27 сер, 2016 09:56
rufius
Подкаст109 О.Григоренко (UniCredit): Про безконтактні банк..
R2 » Пон 15 сер, 2016 08:41
 2 2741
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Сер 17 сер, 2016 14:46
newbie
Подкаст107. Ю.Вітка (CRF): Як захистити споживачів фін.послу
R2 » Пон 11 лип, 2016 16:21
 1 17439
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Пон 11 лип, 2016 16:21
Адмiнiстратор
Подкаст 106: Як позначиться Brexit на економіці України
R2 » Пон 04 лип, 2016 12:49
 3 2901
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Вів 05 лип, 2016 20:39
sergkd
Економічний подкаст 105: Про ризики сільгоспкредитування
R2 » Чет 09 чер, 2016 14:38
 1 3343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2016 14:38
Адмiнiстратор
ФінТех Подкаст 104. Руслан Кравець (НБУ): Cashless economy
R2 » Пон 30 тра, 2016 16:08
 2 3010
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Пон 30 тра, 2016 18:24
edvardd
Економічний подкаст 103: Про гучні банкрутства банків
R2 » Сер 25 тра, 2016 10:37
 9 4797
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П'ят 27 тра, 2016 22:13
vasyok1990
Подкаст 85: Краудфандинг - альтернатива фінансовій системі
R2 » Чет 26 лис, 2015 15:15
 7 4324
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Нед 22 тра, 2016 09:12
Frederick Begbeder
Подкаст 102. О.Малкін(WideUp): Фінтех в Україні не зародився
R2 » Чет 19 тра, 2016 16:48
 3 3442
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Нед 22 тра, 2016 08:58
Frederick Begbeder
Подкаст 101: "Панамський скандал", його наслідки для України
R2 » П'ят 13 тра, 2016 08:16
 5 4951
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Суб 14 тра, 2016 21:43
rufius
Подкаст 99.О.Павленко: Залучити приватний капітал у медицину
R2 » Вів 12 кві, 2016 17:33
 1 4701
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Сер 20 кві, 2016 13:33
val_budkin
Подкаст100. Д.Яблоновський, GfK: Як люди реагують на нове
R2 » Чет 14 кві, 2016 14:47
 1 2327
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П'ят 15 кві, 2016 12:42
ol_zy
Подкаст 98: Про роль рейтингових агентств у світі
R2 » Чет 31 бер, 2016 13:57
 1 3832
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Суб 02 кві, 2016 21:13
Деньги
Подкаст 97: Україна прямує до клубу найбідніших країн
R2 » Вів 15 бер, 2016 21:27
 1 3087
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Вів 15 бер, 2016 22:09
rufius
Подкаст 96. Л.Макарова (Visa): Як убезпечити свою картку?
R2 » П'ят 04 бер, 2016 18:49
 7 7412
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Сер 09 бер, 2016 14:38
Аlександр
Подкаст 95. К.Рожкова НБУ про конкуренцію банківського ринку
R2 » Сер 02 бер, 2016 11:49
 2 2990
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Сер 02 бер, 2016 12:45
JuliaBondar
Подкаст 94. О.Карпов: Танці навколо PayPal - шаманські танці
R2 » Вів 23 лют, 2016 13:50
 4 3268
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П'ят 26 лют, 2016 19:44
tivadj
Подкаст 93 Стратегія розвитку держбанків. Чого чекати?
R2 » Сер 17 лют, 2016 17:01
 4 3291
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Чет 25 лют, 2016 16:41
tivadj
Подкаст 92. Роман Шпек: Співпраця з МВФ - реформи і кредити
R2 » Вів 02 лют, 2016 14:57
 4 4644
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Вів 09 лют, 2016 10:12
Zoryana_Buryk
Економічний подкаст 88: ТОП-7 подій 2015 в Україні
R2 » П'ят 25 гру, 2015 15:45
 4 5722
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Суб 02 січ, 2016 17:09
Адмiнiстратор
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