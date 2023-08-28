Подкасти від Мінфін

Вашій увазі наступний випуск, цього разу - про стратегії інвестування через опціони 😎
З попереднього подкасту ви можете дізнатись, що таке опціони та які їх основні характеристики. Радимо його послухати, перш ніж починати розбиратися в стратегіях торгівлі опціонами.
Якщо з тим, що таке опціони пут та кол, вже зрозуміло, то спробуйте засвоїти декілька основних стратегій інвестування через них та які можливості вони надають інвестору
Опціони - основні стратегії інвестування
Послухати можна тут:
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