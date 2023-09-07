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Подкасти від Мінфін
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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:45

Академія Мінфін продовжує рубрику: " Сам собі інвестор "🎓

Вашій увазі наступний випуск, цього разу - про стратегії інвестування через опціони 😎

З попереднього подкасту ви можете дізнатись, що таке опціони та які їх основні характеристики. Радимо його послухати, перш ніж починати розбиратися в стратегіях торгівлі опціонами.

Якщо з тим, що таке опціони пут та кол, вже зрозуміло, то спробуйте засвоїти декілька основних стратегій інвестування через них та які можливості вони надають інвестору

Опціони - основні стратегії інвестування
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:09

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Які є стратегії для інвестування в облігації
Послухати можна тут:
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Що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
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Опціони - основні стратегії інвестування
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:00

Рубрика "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується. 🎓

📢 Колеги з радістю представляють наступний випуск, в цей раз, вже про акції 👌

Чи запитували ви себе хоч раз, а звідки я вперше дізнався про акції? Відповідь пересічного українця буде здебільшого однотипною: «З голівудського фільму». Яскраво відображені події у кінострічках, що відбуваються на Уолл-Стріт не залишають байдужими майже нікого. Вовк з Уолл-Стріт, Грошовий Монстр, Гра на пониження…

Цікавість до фондового ринку після перегляду таких історій тільки зростає – азарт, драма, великі гроші.

Тож давайте розбиратися, що ж то таке акції, якими торгують ті знамениті інвестори з Нью-Йорку. 💸

Послухати можна ось тут:
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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:58

Для тих хто зовсім недавно працює на фондовому ринку може здатися дивною ситуація, а в деяких випадках навіть викликати паніку, коли в один день акція торгується по $1000 доларів за штуку, а на другий день вже по $100. На перший погляд може здатися, що компанія втратила 90% своєї вартості та відповідні втрати понесли акціонери, проте на практиці все зовсім не так. Як іноді говорять: «Перше враження може бути оманливим».

Відбулося притаманне для дольового ринку – дроблення акцій, або як його ще називають — спліт.

Що це таке? Для чого його роблять? Які наслідки? Чи буває зворотній процес дробленню? Про все це поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:54

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:55

Про IPO простими словами

Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін та Мінфіну.

В новому випуску мова іде про IPO та які можливості воно відкриває.
Зі сторони власників компанії - це спосіб отримати мільйони та розповісти про свою компанію всьому світу.
Зі сторони інвесторів – це можливість інвестувати на початкових етапах і отримати фантастичні доходи.

Так, на тлі карколомних історій про акції Microsoft, Apple та багато інших, легко забути про провальний вихід на біржу безлічі фірм. Тож колеги розповідають, чого коштуватиме компанії первинне розміщення на фондовому ринку (IPO) та які ризики чекають на інвестора.

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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:40

Шановні форумчани, Вашій увазі продовження рубрики: "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін!

Восени минулого року уряд казав, що для відновлення України після перемоги потрібно отримувати 70-80 млрд приватних інвестицій щорічно протягом 5 років.
Звісно, здебільшого це радше будуть іноземні кошти. Але й кошти приватних інвесторів з України зайвими не будуть
Є різні типи інвесторів, й найпростіше розділити їх на дві великі групи: активні та пасивні. Часто буває, що інвестори-початківці хибно розуміють, що це означає.
Дехто вважає, що пасивний інвестор, це людина, яка передає свої активи під управління, не заморочується аналізом і просто отримує дивіденди.
І навпаки, активний інвестор в уявленні багатьох, це людина, яка займається своїми інвестиціями самостійно, має специфічні знання і відповідно більше заробляє.
Насправді це не зовсім так. Пояснення, чому послухати можна ось тут:
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Зараз ми неодноразово чуємо в новинах такі терміни як інфляція, рецесія, стагнація та стагфляція.
Кожен з цих термінів лякає економістів та інвесторів, проте стагфляція це ймовірно найгірше, що може відбутися з економікою. Про ризики стагфляції економісти говорять вже другий рік. Тож давайте розбиратися, що ж це таке стагфляція і чому вона на всіх наводить жах
Послухати можна ось тут :
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Щоб не пропустити майбутні випуски та вчитись інвестувати, долучайтесь до Академії Мінфін: https://t.me/academy_minfin_bot
Більше про те, які інструменти використовують пасивні інвестори, та у що інвестують, буде у подальших випусках.
Якщо хочете поставити запитання щодо подкастів "Сам собі інвестор", пишіть на поштову скриньку editor@minfin.com.ua.
Ірина_
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