Подкасти від Мінфін

Рубрика "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується. 🎓
📢 Колеги з радістю представляють наступний випуск, в цей раз, вже про акції 👌
Чи запитували ви себе хоч раз, а звідки я вперше дізнався про акції? Відповідь пересічного українця буде здебільшого однотипною: «З голівудського фільму». Яскраво відображені події у кінострічках, що відбуваються на Уолл-Стріт не залишають байдужими майже нікого. Вовк з Уолл-Стріт, Грошовий Монстр, Гра на пониження…
Цікавість до фондового ринку після перегляду таких історій тільки зростає – азарт, драма, великі гроші.
Тож давайте розбиратися, що ж то таке акції, якими торгують ті знамениті інвестори з Нью-Йорку. 💸
Для тих хто зовсім недавно працює на фондовому ринку може здатися дивною ситуація, а в деяких випадках навіть викликати паніку, коли в один день акція торгується по $1000 доларів за штуку, а на другий день вже по $100. На перший погляд може здатися, що компанія втратила 90% своєї вартості та відповідні втрати понесли акціонери, проте на практиці все зовсім не так. Як іноді говорять: «Перше враження може бути оманливим».
Відбулося притаманне для дольового ринку – дроблення акцій, або як його ще називають — спліт.
Що це таке? Для чого його роблять? Які наслідки? Чи буває зворотній процес дробленню? Про все це поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску
Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін та Мінфіну.
В новому випуску мова іде про IPO та які можливості воно відкриває. Зі сторони власників компанії - це спосіб отримати мільйони та розповісти про свою компанію всьому світу. Зі сторони інвесторів – це можливість інвестувати на початкових етапах і отримати фантастичні доходи.
Так, на тлі карколомних історій про акції Microsoft, Apple та багато інших, легко забути про провальний вихід на біржу безлічі фірм. Тож колеги розповідають, чого коштуватиме компанії первинне розміщення на фондовому ринку (IPO) та які ризики чекають на інвестора.
Шановні форумчани, Вашій увазі продовження рубрики: "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін!
Восени минулого року уряд казав, що для відновлення України після перемоги потрібно отримувати 70-80 млрд приватних інвестицій щорічно протягом 5 років. Звісно, здебільшого це радше будуть іноземні кошти. Але й кошти приватних інвесторів з України зайвими не будуть Є різні типи інвесторів, й найпростіше розділити їх на дві великі групи: активні та пасивні. Часто буває, що інвестори-початківці хибно розуміють, що це означає. Дехто вважає, що пасивний інвестор, це людина, яка передає свої активи під управління, не заморочується аналізом і просто отримує дивіденди. І навпаки, активний інвестор в уявленні багатьох, це людина, яка займається своїми інвестиціями самостійно, має специфічні знання і відповідно більше заробляє. Насправді це не зовсім так. Пояснення, чому послухати можна ось тут: 🔊Apple Podcasts 🔊 Spotify 🔊 GooglePodcasts
Зараз ми неодноразово чуємо в новинах такі терміни як інфляція, рецесія, стагнація та стагфляція. Кожен з цих термінів лякає економістів та інвесторів, проте стагфляція це ймовірно найгірше, що може відбутися з економікою. Про ризики стагфляції економісти говорять вже другий рік. Тож давайте розбиратися, що ж це таке стагфляція і чому вона на всіх наводить жах Послухати можна ось тут : 🔊Apple Podcasts 🔊 Spotify 🔊 GooglePodcasts
Щоб не пропустити майбутні випуски та вчитись інвестувати, долучайтесь до Академії Мінфін: https://t.me/academy_minfin_bot Більше про те, які інструменти використовують пасивні інвестори, та у що інвестують, буде у подальших випусках. Якщо хочете поставити запитання щодо подкастів "Сам собі інвестор", пишіть на поштову скриньку editor@minfin.com.ua.
Шановні форумчани, рубрика: "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується.
Щоб зібрати портфель з різних акцій, пересічному інвесторові можуть знадобитися великі кошти.
Акцій, які цікаві для вкладень, є багато, але коштувати вони можуть досить дорого. Якщо, до прикладу, інвестувати в одну або дві компанії, виходячи з можливостей депозиту, є ймовірність потрапляння в пастку і отримання збитку на тлі загального зростання ринку, оскільки портфель не було належним чином диверсифіковано.
Що ж робити, якщо грошей обмаль, а вкластися хочеться в акції перспективних компаній?
У цій ситуації може стати в нагоді інвестиційний фонд (ETF).
Ймовірно більшість наших слухачів задавала собі питання: “Хочу інвестувати в нерухомість, бо це надійно і прибутково. При цьому зрозуміло, що для того, щоб інвестувати в нерухомість, потрібна кругленька сума. Навіть якщо взяти іпотечний кредит – це також про значні вкладення і відсутність прибутку в найближчій перспективі”.
То, що ж робити, якщо фінансові можливості обмежені, але є намір інвестувати в нерухомість та заробляти на ній?