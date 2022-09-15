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Українці зменшили суму
вкладів у банках. Скільки...

Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:02

Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 лютого 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 041,3 млрд грн (станом на 1 січня було - 1 051,5 млрд грн).

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Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:02

Зменшили, бо ризиків забагато.
Investor_K
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