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Суд арештував російські підприємства на Чернігівщині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:35
Пропонуємо до обговорення:
Суд арештував майно російських підприємств на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн. Підприємства співпрацювали з росією та білоруссю, а частина прибутків перераховувалась на російські рахунки.
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R2
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:36
Так много написано но не сказано ни слова о предприятии.Больше похоже что ни чего похожего не было.
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mishanya9999
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