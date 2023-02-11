Портал Auto.Ria зібрав п’ятнадцять варіантів легкових авто С-класу з автоматичними коробками передач у цінових рамках від $6000 до $8000.
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Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 00:11
Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
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Рейтинг недорогих авто в Україні з пробігом та «автоматом»
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