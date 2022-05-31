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В Україну приїхав перший
кросовер від Huawei (фото)

В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 10:36

В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє AUTO-Consulting, в минулому році в Україні був проданий перший кросовер від Huawei. Ним стала гібридна модель, що підзаряджається, Huawei Seres SF5.

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В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
R2
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