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Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 16:10
Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
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Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
Додано: Пон 27 лют, 2023 16:10
Иногда лучше, чтоб цена в чеке отличалась от цены на прилавке.
Пример: А-Банк и Райффайзен. Эти два банка имеют АТБшные карты.
При оплате АТБшной картой цена меньше (чай стоит 84 грн, при оплате картой АТБ уже 80 грн).
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