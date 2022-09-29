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Що робити, коли ціна на ціннику
та в чеку відрізняються

Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:10

Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються

Пропонуємо до обговорення:
Споживач має право на отримання необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію.

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Що робити, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняються
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:10

Иногда лучше, чтоб цена в чеке отличалась от цены на прилавке.
Пример: А-Банк и Райффайзен. Эти два банка имеют АТБшные карты.
При оплате АТБшной картой цена меньше (чай стоит 84 грн, при оплате картой АТБ уже 80 грн).
Sanyok77
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