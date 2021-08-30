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НБУ презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо" номіналом 20 грн, присвячену роковинам початку повномасштабної війни в країні.
Дивися повний текст НБУ презентував пам'ятну банкноту \"Пам'ятаємо! Не пробачимо\" (фото)
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:11
тільки її не купити, на сайті НБУ її не купити, з 1го дня дивлюсь
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kurovskyias
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