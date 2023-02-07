Про це пише на Агентство ЄС з основних прав (FRA).
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Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці облаштувались у ЄС — опитування
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:44
Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці...
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Дивися повний текст
Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці облаштувались у ЄС — опитування
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