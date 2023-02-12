Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини.
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В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:04
В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують...
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Дивися повний текст
В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео)
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