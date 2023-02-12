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В Мінсоцполітики пояснили
українцям, як проіндексують...

В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:04

В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини.

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В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео)
R2
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