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У ДТЕК повідомили, коли українцям знову відключатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Незалежно від того, чи будуть росіяни й надалі обстрілювати енергетичну інфраструктуру, в Україні незабаром можуть знову запровадити віялові відключення світла.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:56
А где наши атомные электростанции ,которые повыключали,или у нас только гес?
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36pantergiptor38
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