Розповідаємо про правила та необхідні документи.
Дивися повний текст
Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи та актуальні правила для українців
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 бер, 2023 22:57
Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи та актуальні правила для українців
Додано: Чет 02 бер, 2023 22:57
Так допуск на перебування авто з ІНОЗЕМНИМИ номерними знаками чи НОВІ НІМЕЦЬКІ номерні знаки? Техпаспорт теж змінять?
Додано: Чет 16 бер, 2023 16:08
А як щодо штрафів? Якщо з’явитись на реєстрацію, чи бачитимуть попередньо зловлені радари?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|