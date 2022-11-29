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«Укртелеком» оцінив
втрати через війну

«Укртелеком» оцінив втрати через війну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 07:12

«Укртелеком» оцінив втрати через війну

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії.

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«Укртелеком» оцінив втрати через війну
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 07:12

Не скільки від війни, як від жадібності. Порівняйте їхні тарифи і інших провайдерів. У них навіть оператори на півставки працюють
reznikviktor59
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Модератори: Ірина_, Модератор

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