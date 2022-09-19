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НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 бер, 2023 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію з 7 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 09:16
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