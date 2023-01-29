RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ назвав причину покращення
ситуації на валютному ринку

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:44

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

Дивися повний текст
НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98790
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей...
R2 » П'ят 10 лют, 2023 22:20
4 624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 13:13
alex610dor
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...
R2 » Вів 07 лют, 2023 20:45
4 482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лют, 2023 10:40
romko2015
Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна...
R2 » П'ят 27 січ, 2023 21:18
2 263
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 13:03
Hostage33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6698)
08.03.2023 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.