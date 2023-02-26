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В Україні зміняться правила
оподаткування доходів з...

В Україні зміняться правила оподаткування доходів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:30

В Україні зміняться правила оподаткування доходів з...

Пропонуємо до обговорення:
Євроінтеграція України вже має вплив на деякі сфери життя українців.

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В Україні зміняться правила оподаткування доходів з інвестицій: що треба знати
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:30

и что изменится? и сейчас отдельно и переносится
cohan
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