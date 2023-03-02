В польському ZUS підрахували, що біженцям з України було неправомірно виплачено приблизно 2 млн злотих.
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Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих, майже нічого не повернули
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Додано: Сер 08 бер, 2023 22:23
Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих,...
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Дивися повний текст
Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих, майже нічого не повернули
Додано: Сер 08 бер, 2023 22:23
да ладно, услуг достаточно оказано, больше чем на 400к евро
уж 1000 работников в год точно есть
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