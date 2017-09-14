detroytred написав:Без ціни ваш спор не має сенсу.
так у жителів рф хтось питає ціну? Якщо нас захоплять і буде така ж ситуація як в раші або Білорусі, то так само ніхто не питатиме. Чи порівнюємо з варіантом "кинути все і виїхати за кордон в країну з розвиненою демократією"? Ну, тут вже так, можна порівнювати ціну. Але варто так і казати, а не говорити, що в Білорусі (рф, Казахстані, Туркменістані чи ще в якійсь автократії-диктатурі) життя таке хороше.
Це два окремих предмета. 1. Ціни (Спротиву до Перемоги. Погодження на поступки.)
2. Хто і як визначає ці ціни? Хто приймає рішення за країну?
От ви наводите варіант - якщо захоплять... Але тоді беріть до уваги, що є й варіант - а якщо "Парагвай"... То яка ціна буде для кожного з цих варіантів - ?
Вже не кажучи за можливість варіанту --- парагвай і ще й захоплять.
- Але питання, що є перемогою, я як історик бачу так: це остаточний вихід із "русского мира", з того простору, в який ми необережно вступили в 1654 році в Переяславській угоді, пробували вийти декілька разів, і нам це не вдавалося. Я вважаю, що зараз – це остання спроба втримати Україну в цьому просторі. – Чому остання? – Тому що більше не вдасться. Росія ослаблена. Якби Росія була такою, як вона себе уявляє, Україна б не мала шансу. Але нам треба вийти з "русского мира". .......
– Чи можлива перемога, коли є окуповані території? – Звичайно, що можлива. Важливо не визнавати цю окупацію де-юре. Тобто ми вважаємо, що колись ці території повернемо. Ми вважаємо, що колись Росія буде ще більш ослаблена, буде іншою. І до цього треба буде готуватися. І люди на окупованих територіях теж повинні бути готовими. Знаєте, коли падала берлінська стіна, схід Німеччини ногами голосував за кращий спосіб життя. – Тікали на Захід? – Почалося все з Угорщини. Коли раптом австрійці послабили кордон, угорці масово на машинах і пішки почали вибиратися в Австрію, щоб опинитися на Заході. А пізніше це робили східні німці, так само почали переїжджати, не маючи нічого. Стало очевидно, де кращий спосіб життя – на Сході чи на Заході. Це голосування ногами було дуже важливе в 1989 році.
багато цікавих думок
Сразу оговорюсь - видео не смотрел, текст прочитал. Ничего интересного, никаких свежих или оригинальных мыслей.
По первой цитате. Не понятно, почему "це остання спроба". Или он имеет ввиду, что "це остання спроба" не для Украины, а для России. Но и в том, и в другом случае это не логично. Для нас, потому что он тут же говорит, что "колись Росія буде ще більш ослаблена". Но тогда у нас будет более лёгкая возможность "вийти з "русского мира". Если это "остання спроба" а для России", то тоже непонятно. Кто может уверенно предсказать, что РФ и дальше будет слабеть?
По второй цитате. Неверная аналогия. "Голосування ногами" что в Венгрии, что в Вост. Германии легко объяснялось тем, что уровень жизни на Западе был выше. В Украине пока нет более высокого уровня жизни, чем в РФ (скорее, всё же наоборот) и неизвестно будет ли. Поэтому "голосування ногами" у нас пока не просматривается. И "визнання окупації де-юре" большой роли не играет (хотя этого делать не стоит). Венгры и "східні німці" "голосували ногами" хотя де-юре ГДР и ФРГ были отдельными государствами с установленными границами, а Венгрия и Австрия такими остаются и сегодня.
Я обратил бы внимание на другую цитату:
Якщо маєш таких великих хижаків, як Америка, Росія і Китай, то мусиш стати схожим до Америки, Росії і Китаю. А це означає, що потрібно розширюватися.
Дві найбільш перспективні території – це Україна і Туреччина. Захід програв Туреччину як європейський проєкт – не знаю, чи назавжди, чи тимчасово.
Але Європа мусить розширюватися. Це як акула, яка не може вирости в ставку. Вона мусить рухатися у ширші простори і розвиватися.
Фактически это оправдывает поведение РФ. И любой империи. Или ты расширяешься, или гибнешь.
Остальные его рассуждения о ЕС вполне тривиальны. Да он не создавался как военный. И это было не нужно, военным союзом была НАТО. При этом было понятно, что главную роль в обороне играет США. Без США Европа не уцелела бы после 2 МВ и неизвестно, каков был бы политический ландшафт Европы. И да, Европе необходимо перестраиваться, но для этого не обязательно расширяться. Если США, действительно, сильно уменьшит своё участие в НАТО, то Европе придётся сильно усиливать свою военную составляющую. Потянет ли она? Хз (хтозна). Экономически она заметно слабеет.
И вам стоило обратить внимание на варианты "закінчення війни". Грицак говорит о "корейськом і фінськом сценаріях" и упоминает ещё и Израиль. Корея и Израиль явно не наш случай (это здесь уже обсуждали) Тогда остаётся финский. И:
Загалом війна провокує завищені очікування. ..... У чому тут загроза? Люди продовжують розчаровуватися. Тому дуже важливо визначити, що для нас є реальна перемога.
Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии. Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532
І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок". І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?
Какой-то вы непонятливый. "хорошого життя" (рая на земле) нет нигде. "Сотнями тисяч тікають" не "від такого хорошого життя", а до кращого життя. А то, что в Польше, Германии и Литве живут получше, чем в Беларуси ни у кого сомнений не вызывает. Насчёт Литвы, правда, не знаю точно, но зато они члены ЕС и от них можно уже ехать в любую страну. И да, война тут не при чём - наши миллионы беженцев не получают "разрешений на проживание". Это достаточно длительный и сложный процесс. Получающие "разрешения на проживание" это не беженцы, а совсем другая категория людей.
И "прикладів п-здеця " хватает и у нас. И приводились даже здесь. Они несколько другие, но тем не менее.
Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).
_hunter написав:если что-то не устраивает - спокойно собираешь вещи и уезжаешь"
дійсно, це ж так легко, і за кордоном чекають кожного. Я просто нагадаю, що те, що всім українцям зараз поголовно дають прихисток у Європі, це наслідок повномасштабної війни. Без неї еміграція це дуже складний процес. А якщо є родичі на утриманні, то і практично неможливий.
ЛАД написав:Фактически это оправдывает поведение РФ. И любой империи. Или ты расширяешься, или гибнешь
нема проблеми в розширенні. Є проблема в способі розширення. ЄС жодну країну не загнав до себе силою. Навпаки, права стати частиною ЄС треба довго добиватися. В росії був шанс навернути Україну до себе культурно-економічними методами. Я просто нагадаю, що "голубой огонек" до 2014 року вели Галкін разом з Зеленським. Можна нині або у майбутньому подібне уявити? А що ж сталося?
ЛАД написав:Они несколько другие, но тем не менее
прекрасна демагогія! "Випадки піпця є і в Швеції, і в Ірані, тож нема різниці де жити". Це так раша пропагандони люблять захищати свій режим: "у всіх країнах є щось погане, так що не треба рипатися, міняти шило на мило". Ви в них непогано навчилися. Вибачте, але до такого піпця на такому високому рівні нам дуже і дуже далеко, на щастя.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав чоловікам за кордоном, що легальний статус і соціальні пільги вони мають завдяки державі. Повернутися до України було б справделиво щодо неї та інших чоловіків.
Сколько еще надо будет уехавших патриотов типа Сеня кулю в лоба чтоб народ понял одну простую вещь - за все вот это вот "до победного" топят лишь те кто сами туда ни при каких обстоятельствах не пойдут
thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага? Що ще потрібно для щастя.
***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань
Користуючись свободою с зачиненими на виїзд кордонами. Для простих сметрних, не для Кулеби.