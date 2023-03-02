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Українці неправомірно отримали
у Польщі 2 млн злотих,...

Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:23

Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих,...

Пропонуємо до обговорення:
В польському ZUS підрахували, що біженцям з України було неправомірно виплачено приблизно 2 млн злотих.

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Українці неправомірно отримали у Польщі 2 млн злотих, майже нічого не повернули
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:23

да ладно, услуг достаточно оказано, больше чем на 400к евро

уж 1000 работников в год точно есть
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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