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Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша криптобіржа світу Binance оприлюднила нову заборону для громадян росії. Чому компанія, яка працює з цифровими активами, ухвалила таке рішення – читайте далі.
Дивися повний текст Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції з валютою
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Додано: Чет 09 бер, 2023 17:32
давно пора
тем более когда SEC за яйца взяла
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cohan
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