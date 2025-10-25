У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
"електростанція потужністю 2400 мегават-годин може виробляти 600 мегаватів електроенергії" Боже, даже дословно перевести было никак? В оригиналё всё таки 2400 МВт*ч ЁМКОСТИ и 600 МВт мощности. Ну и, разумеется, не электростанция (power plant), а power storage plant, т.е. энергоаккумулирующая станция.
ідея прикольна, цікаво який там реальний ККД, чи використовуюється якось надлишкове тепло, яке виділяється при стисненні, і як довго живе обладнання. колись давно читав про ідею розміщати такі ємності під водою.
The project relies on Huai'an underground salt cave resources to build two sets of 300 MW non-combustible compressed air energy storage unit, using international advanced molten salt + pressure hot medium water heat storage non-refilling "high temperature insulation compression" technology. Energy storage capacity 2400 MWh with 71% conversion efficiency
Про расплавленную соль и горячую воду ничего не понятно. Может в них тепло и идёт. Но КПД 71% - это круто. ГАЭС дают 70-75%.