Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.
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Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:57
Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до...
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Дивися повний текст
Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Додано: Чет 09 бер, 2023 22:57
Треба внести до списку міжнародних спонсорів війни всі европейські компанії, що ще не пішли з рф:
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