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Італійського виробника цементу
Buzzi Unicem внесли до...

Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:57

Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

Дивися повний текст
Італійського виробника цементу Buzzi Unicem внесли до списку міжнародних спонсорів війни
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:57

Треба внести до списку міжнародних спонсорів війни всі европейські компанії, що ще не пішли з рф:
https://petition.president.gov.ua/petition/175662
linkov_panels
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Модератори: Ірина_, Модератор

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