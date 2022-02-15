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У автомобілях Mercedes з'явилися
платежі за відбитком пальця

У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:32

У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця

Пропонуємо до обговорення:
З березня Mercedes пропонує своїм клієнтам у Німеччині новий спосіб оплати в автомобілі.

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У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
R2
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