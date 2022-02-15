З березня Mercedes пропонує своїм клієнтам у Німеччині новий спосіб оплати в автомобілі.
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У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:32
У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
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У автомобілях Mercedes з'явилися платежі за відбитком пальця
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