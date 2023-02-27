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Скільки банків може
закритися 2023-го

Скільки банків може закритися 2023-го
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17

Скільки банків може закритися 2023-го

Пропонуємо до обговорення:
За різними оцінками, під загрозою закриття перебуває ще близько десяти банків. Про те, чому та які банки можуть закритися і на що чекати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Скільки банків може закритися 2023-го
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17

А перелік цих 10 банок де?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:09

Вони закривають неприйнятні для нбу банки,які працювали на людей. Щоб ті ж люди несли гроші в прийнятні для нбу банки.
r8645289
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:02

  Investor_K написав:А перелік цих 10 банок де?

В месте, откуда передрано, сказано:
Названия этих банков стали известны OBOZREVATEL, однако без официального заявления правоохранителей и фактов, подтверждающих такие злоупотребления, эту информацию мы публиковать не станем


Но это про 9, а не про 10. И ещё ниже:
А целый ряд небольших банков рискует закрыться либо из-за невозможности докапитализироваться, либо же в результате обнаруженных Нацбанком нарушений.


Вот и такой чёткий перечень. Журналистика такая журналистика.
moveton
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