Скільки банків може закритися 2023-го
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17
Пропонуємо до обговорення:
За різними оцінками, під загрозою закриття перебуває ще близько десяти банків. Про те, чому та які банки можуть закритися і на що чекати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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Скільки банків може закритися 2023-го
R2
Робот новин
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17
А перелік цих 10 банок де?
Investor_K
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Додано: Нед 12 бер, 2023 14:09
Вони закривають неприйнятні для нбу банки,які працювали на людей. Щоб ті ж люди несли гроші в прийнятні для нбу банки.
r8645289
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Додано: Нед 12 бер, 2023 23:02
Investor_K написав:
А перелік цих 10 банок де?
В месте,
откуда передрано
, сказано:
Названия этих банков стали известны OBOZREVATEL, однако без официального заявления правоохранителей и фактов, подтверждающих такие злоупотребления, эту информацию мы публиковать не станем
Но это про 9, а не про 10. И ещё ниже:
А целый ряд небольших банков рискует закрыться либо из-за невозможности докапитализироваться, либо же в результате обнаруженных Нацбанком нарушений.
Вот и такой чёткий перечень. Журналистика такая журналистика.
moveton
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