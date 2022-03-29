Чи можна заробити з допомогою штучного інтелекту? Хороше запитання. Відповісти на нього можна, тільки перевіривши це на практиці.
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Які професії замінить штучний інтелект
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:21
Які професії замінить штучний інтелект
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Які професії замінить штучний інтелект
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:18
Re: Які професії замінить штучний інтелект
Не замінить, а стане інструментом, який в прямих руках значно підвищить продуктивність.
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:21
Щось на рахунок письменників і композиторів дуже сумніваюсь, написати музику для звичайних попсових виконавців так, там навіть інтелекту не потрібно, але створити щось дійсно пристойне... не кожен композитор з досвідом це може в силу таланту. На рахунок бути інструментом погоджуюсь, зараз активно тестую програму для розробки і якраз в путині вона допомагає, але якщо не вмієш програмувати вонпа тобі таке напридумує...
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