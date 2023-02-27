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Ринок оренди житла: як змінились
ціни на квартири в Україні

Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08

Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Взимку пропозиції оренди житла значно зросли у порівнянні і з осіннім, і з минулорічним періодами.

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Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08

Можливо, арифметично це і є середні, але багато нормальних квартир (не з бабушкиним ремонтом) мають в 2 рази дешевшу оренду (Київ).
Sergius
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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