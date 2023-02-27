Взимку пропозиції оренди житла значно зросли у порівнянні і з осіннім, і з минулорічним періодами.
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Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
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Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08
Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
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Ринок оренди житла: як змінились ціни на квартири в Україні
Додано: Пон 13 бер, 2023 11:08
Можливо, арифметично це і є середні, але багато нормальних квартир (не з бабушкиним ремонтом) мають в 2 рази дешевшу оренду (Київ).
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