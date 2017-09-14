RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:45

  pesikot написав:
  ЛАД написав:РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?.

да, ставила ...

"денацификация" - это и есть физическое уничтожение украинцев

Для любого россиянина, говорящий по-украински - нацик или правосек

И ты это знаешь ...

"денацифицировали" 24 пенса угнетенных "киевской хунтой" на бамбасе...
ЛАДу походу заходит...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:45

Муженьок доречі також при смерті

Зображення
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:57

  flyman написав:А можна було 52+ замість 22-

Міняю одну 54 на 3 по 18-ть!
Ой+
  budivelnik написав:Гляньте як обхезався годувальник і напоювач..
1 Казав що читав Сміта...
Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати....
2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства...
І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави...
Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша...
Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти)
соціалістам - потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій
ізоляціоністи - вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах
глобалісти - всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими..
При цьому у всіх трьох випадках
Бідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів
3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів...
Тому
Економісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економіки
Бюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІ

Тому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб...
З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речами
а - тим що є БАГАТІ
б - тим що він ЛЮМПЕН

Прикольний черговий єралашик.
Вінегрет з купи маленьких.

Дурік, про невидиму руку ринку Сміта вже ніхто навіть не згадує.
Дааааавно регулюють держ. та ін. регуляторами.
А от інші складові його вчення ринку актуальні. Незмінні. Про них і була мова.
Ти тупенько знов вихопив шматок картинки. Невідомо, правда, для чого оту саморегуляцію ринку притулив(((
Щоб прокукарікати про Детройт читав Сміта і..
Кумедний.

Водички попий.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?

про Білорусь:
Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии.
Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532

І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок".
І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?
  Banderlog написав:в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат
не знаю, що там за мислі, але приведу кілька прикладів з того, що робиться в тій диктатурі, що на нас напала. Це для любителів сильних рук.
15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность».

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело бывшего профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли по статье о реабилитации нацизма, в связи с истечением сроков уголовного преследования. Уголовное дело в отношении Владимира Матвеева возбудили в марте 2021 года. Основанием для этого стало выступление профессора на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области, во время которого он призывал рассказывать школьникам, что «Холокост — позитивное явление». Помимо этого, он называл «выдумкой» данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны, а также утверждал, что газовые камеры использовались для дезинфекции.

Самарского коммуниста, посмотревшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в «дискредитации» армии.

Журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, обвинили в «дискредитации» армии из-за фразы «любовь и дружба сильнее войны».

Книжный магазин «Фаланстер» не смог по СМС оповестить покупателей о новой книге Александра Баунова «Конец режима». Рассылка прошла, лишь когда убрали название. В службе поддержки объяснили, что операторы связи заблокировали сообщения, поскольку они «содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации».

Представители городского избиркома Петербурга заявили, что в ходе проверки видео с участка, на котором две женщины вбрасывают бюллетени в урну во время голосования на президентских выборах, не нашли подтверждения допущенных нарушений.

На войне в Украине погиб 20-летний срочник с Сахалина. Он утверждал, что его подпись под контрактом с Минобороны подделали — теперь это подтвердила экспертиза

Действующему военному, участвующему в так называемой «СВО», в теории могут простить абсолютно любое преступление, совершенное до момента, пока власти не отменят мобилизацию и военное положение.

Бывшие наемники ЧВК Вагнера принесли на патриотическое занятие в школу в Улан-Удэ флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили».

Суд в России впервые рассмотрел дело украинца, которого схватили на войне, но не признали военнопленным. Судья заявил, что у него нет прав даже на адвоката.

Яка б не була ситуація в Україні, але подібних прикладів п-здеця я у нас не знаю.
Це такий "рай" ви б хотіли? По Білорусі я прикладів не шукав, але там режим не кращий.
  thenewepic написав:Яка б не була ситуація в Україні, але подібних прикладів п-здеця я у нас не знаю.
Це такий "рай" ви б хотіли? По Білорусі я прикладів не шукав, але там режим не кращий.

Дискусія йде не коректно.

Розглядаєте краще-гірше ... не враховуючи ціни.
Ціна!
В голові кута ціна.
Співвідношення ціна-якість.

А якщо ціна не має значення, то! --- тоді це лише справа смаку.

Без ціни ваш спор не має сенсу..
Скільки ви-ми (суспільство, країна) готові, а також спроможні, сплатити за кращу річ?
І хто це визначає, вирішує?

По суті Бандерлог каже, що його отака ціна не влаштовує..
А так, гадаю, він не проти-то... тільки за меншу ціну.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Без ціни ваш спор не має сенсу.
так у жителів рф хтось питає ціну? Якщо нас захоплять і буде така ж ситуація як в раші або Білорусі, то так само ніхто не питатиме. Чи порівнюємо з варіантом "кинути все і виїхати за кордон в країну з розвиненою демократією"? Ну, тут вже так, можна порівнювати ціну. Але варто так і казати, а не говорити, що в Білорусі (рф, Казахстані, Туркменістані чи ще в якійсь автократії-диктатурі) життя таке хороше.
кинути все і виїхати

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Без ціни ваш спор не має сенсу.
так у жителів рф хтось питає ціну? Якщо нас захоплять і буде така ж ситуація як в раші або Білорусі, то так само ніхто не питатиме. Чи порівнюємо з варіантом "кинути все і виїхати за кордон в країну з розвиненою демократією"? Ну, тут вже так, можна порівнювати ціну. Але варто так і казати, а не говорити, що в Білорусі (рф, Казахстані, Туркменістані чи ще в якійсь автократії-диктатурі) життя таке хороше.


"кинути все і виїхати" - в Нагірному Карабаху так і зробили.
  budivelnik написав:
  jump написав:«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
Не випускали - погано
Випускають-погано...
То що робити можновладцям - щоб було добре?

Очевидно же: всех выпустить.
  Hotab написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:


… напевне бандерлог воює , але не заглядає де краще спідничка підіймається .

….й не путай себе та бандерлога

Різниця колосальна ….

Долярек зрадив державу, яка стікала кровʼю
Зрадив побратимів.
Як обрізали виплати, Долярек став доглядуном. Пролюбивши дрона на вєрочку, щоб раптом не залишили служити дронщиком

Главное, что списанный пилот не такой! А запасной аэропорт он построил чисто как в том анекдоте - "после расстрела отсидеться"...
