Редакція Finance.ua вирішила дещо випробувати ШІ.
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ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест)
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:05
ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто?...
Пропонуємо до обговорення:
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ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест)
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:49
Re: ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто?..
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