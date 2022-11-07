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Вартість закинутого палацу
культури в Трускавці під час...

Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06

Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час...

Пропонуємо до обговорення:
Будівлю палацу культури «Мир» на околиці Трускавця продали на аукціоні за 46 млн грн. Це у 46 разів дорожче за стартову ціну.

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Вартість закинутого палацу культури в Трускавці під час аукціону зросла в 46 разів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06

будем посмотреть

тут в Кийови за сопоставимый участок просят ну может 2 млн долл,а тут на х*.ю географии, ой, в видатном курортном райони целый один мульон


ага ага
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:51

ничего, что в Трускавце земля дороже чем на Крещатике
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