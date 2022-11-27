Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.
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НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06
НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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Дивися повний текст
НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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