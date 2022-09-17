Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.
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Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
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Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04
Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
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Дивися повний текст
Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
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