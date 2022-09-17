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Як перевірити, чи дійсний
закордонний паспорт

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

Пропонуємо до обговорення:
Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.

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Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
R2
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