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Юристи закликали українців
перевірити водійські права і...

Юристи закликали українців перевірити водійські права і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:05

Юристи закликали українців перевірити водійські права і...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.

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Юристи закликали українців перевірити водійські права і техпаспорти
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:05

От як би і з поліціянтами було б так же- уявляю який би був "свинячій візг"! Ти був замом в райвідділку поліції, десь влетів і тебе переводять участковим......але кажуть, що ти, за свої гроші, повинен вчитися і скласти іспити, і отримати корочку що ти, в чині майора можеш бути участковим. А якби так же було з чиновниками? Думаю що ця хрень швидко б закінчилась. Водій авто повинен вчитися на право керувати задрипаним мопедом.....маразм!Це для кого робиться?
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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