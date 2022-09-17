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Як перевірити, чи дійсний
закордонний паспорт

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:04

Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

Пропонуємо до обговорення:
Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.

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Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:34

Re: Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації.

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Як перевірити, чи дійсний закордонний паспорт


Державна міграційна служба не буде визнавати недійсними закордонні паспорти, транслітерація прізвищ у яких не збігається з ID-картою, виданою пізніше, повідомив член комітету Верховної Ради з питань правової політики Роман Бабій з посиланням на голову ДМС Наталію Науменко.
«Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко повідомила сьогодні про це під час нашого комітету», – написав він у понеділок, 13 березня, у Facebook.
На засіданні комітету очільниця ДМС також повідомила, що процес анулювання закордонних паспортів зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, було чи найближчим часом буде поновлено.

За словами нардепа, проблему будуть вирішувати, переконуючи людей змінити документи або просто змінюючи їх після завершення терміну дії.
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