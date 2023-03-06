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Якими смартфонами користуються
українці: дані Rakuten Viber

Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:06

Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber

Пропонуємо до обговорення:
Популярний месенджер в Україні Rakuten Viber поділився даними про топ брендів та моделей смартфонів, якими користуються українці.

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Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Viber
R2
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А Poco, Redmi и Xiaomi разве не относится к одному бренду Xiaomi?
alex7k
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:08

Re: Якими смартфонами користуються українці: дані Rakuten Vi

а як так вийшло що в першому топі є Самсунг, а в другому немає?
equinox
 
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