Наприкінці минулого тижня популярний в ІТ-індустрії банк Silicon Valley Bank оголосив про своє банкрутство.
Дивися повний текст
Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:16
Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Новий Lehman Brothers, чи хибна тривога?
|