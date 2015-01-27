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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:31

sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:15

Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️
📲 066 0557529
📲 066 5723206
📲 066 0557794
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Капризная стала Катя, когда начинала, была более уважительна, а сейчас с элементами вые....
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17

  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:25

  sens написав:
  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.

Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:31

  mustbe написав:
  sens написав:
  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.

Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
добре,ваша думка прийнятна. Ви багато в цій темі побачили корисної інформації,чи треба тільки вашу таблицю і тг канал рекламувати. Я і не тільки я ділюся інформаціею,доречі всі три останні обмінки працюють в межах м.Києва і це не реклама.
sens
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