RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:31

sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:15

Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️
📲 066 0557529
📲 066 5723206
📲 066 0557794
Telegram, Viber, WhatsAрp


Капризная стала Катя, когда начинала, была более уважительна, а сейчас с элементами вые....
ivavictory2512
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 08.06.23
Подякував: 56 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17

  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14956
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:25

  sens написав:
  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.

Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:31

  mustbe написав:
  sens написав:
  mustbe написав:sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?

Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.

Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
добре,ваша думка прийнятна. Ви багато в цій темі побачили корисної інформації,чи треба тільки вашу таблицю і тг канал рекламувати. Я і не тільки я ділюся інформаціею,доречі всі три останні обмінки працюють в межах м.Києва і це не реклама.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14956
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 02:29

Re: Курс валют в обмінниках

Щас я вас помирю.
Мастби, информацию Сенс лично я считаю полезной. Спасибо ему.

Сенс, интересно лично мне цены на синие/до и после 1996 юсд. И телефоны. Остальные флажки как бы и не нужны.
Можете из простыни сделать салфеточку?)

ИМХО
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:11

  Навуходоносор написав:Сенс, интересно лично мне цены на синие/до и после 1996 юсд. И телефоны. Остальные флажки как бы и не нужны.
Можете из простыни сделать салфеточку?)

Не может он, у него лапки.
Обратите внимание на первый пост этой темы.
Там то уж точно больше информации, чем в простынях из пары обменок, пусть даже и неплохих.
А инфу в разрезе 96/белые/синие вам никто не скажет.
Хотя бы потому, что её практически никто не публикует
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 21:10

  mustbe написав:
  Навуходоносор написав:Сенс, интересно лично мне цены на синие/до и после 1996 юсд. И телефоны. Остальные флажки как бы и не нужны.
Можете из простыни сделать салфеточку?)

Не может он, у него лапки.
Обратите внимание на первый пост этой темы.
Там то уж точно больше информации, чем в простынях из пары обменок, пусть даже и неплохих.
А инфу в разрезе 96/белые/синие вам никто не скажет.
Хотя бы потому, что её практически никто не публикует
все вірно
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14956
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:57

Re: Курс валют в обмінниках

в номере телефона 0 добавьте вначале, если копировать и вставлять потом редактировать надо
ukrava24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.11.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 39220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro
ПриватБанк, МВФ, курс: стоит ли переживать?
Ірина_ » П'ят 18 жов, 2019 10:31
0 21190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:31
Ірина_
Курс конвертації по карті. 1, 2
brysommer1 » Сер 19 лис, 2014 01:30
13 11397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 січ, 2015 12:23
bor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (222)
28.11.2023 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.