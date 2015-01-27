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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:01
sens написав:
Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок
где? город-обменка
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:22
vitaliiangel написав: sens написав:
Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок
где? город-обменка
Київ , fortex
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sens
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