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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:01

  sens написав:Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок

где? город-обменка
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:22

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок

где? город-обменка

Київ , fortex
sens
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