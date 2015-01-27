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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32

  sens написав:🔥🔥🔥🔥ГАРЯЧИЙ КУРС🔥🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔥 Купуємо cиній $ 🔥
🔥 По найкращому курсу 🔥
🔥🔥🔥 По — 37.47 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🌐🌐🌐Кращий курс у світі 🌐🌐🌐
📞📞📞📞 ДЗВОНІТЬ 📞📞📞📞

М...да, у когось війна, а кому і ... Сумно блд...
ЗСУ зі святом - варто пріватати!
valya
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:31

  valya написав:
  sens написав:🔥🔥🔥🔥ГАРЯЧИЙ КУРС🔥🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔥 Купуємо cиній $ 🔥
🔥 По найкращому курсу 🔥
🔥🔥🔥 По — 37.47 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🌐🌐🌐Кращий курс у світі 🌐🌐🌐
📞📞📞📞 ДЗВОНІТЬ 📞📞📞📞

М...да, у когось війна, а кому і ... Сумно блд...
ЗСУ зі святом - варто пріватати!

Фінансовий форум він такий ринковий
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:51

ПРОДАЄМО:

10 000$ по 37,28 (купюри 96)
просп. Л. Курбаса, 6г

10 000$ по 37,37
просп. Оболонський, 35
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:43

  vitaliiangel написав:ПРОДАЄМО:

10 000$ по 37,28 (купюри 96)
просп. Л. Курбаса, 6г

10 000$ по 37,37
просп. Оболонський, 35
можна брати 96:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:50

sens не возражаю :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:51

  vitaliiangel написав:sens не возражаю :D

зранку долар купляють у населення від 37,00 до 37,20 . Мене тривога застала у Переяславі , курс знайшов в роздріб 36,6 . Євро в роздріб також в Києві від 40-00 , в залежності від кількості . Поки максимум 37,28 ( дол ) та 40,25 від 5000
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:09

Re: Курс валют в обмінниках

Курс начал немного расти в обменниках) по ходу, перед выходными.
Andrey2512
 
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