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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:50

sens не возражаю :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:51

  vitaliiangel написав:sens не возражаю :D

зранку долар купляють у населення від 37,00 до 37,20 . Мене тривога застала у Переяславі , курс знайшов в роздріб 36,6 . Євро в роздріб також в Києві від 40-00 , в залежності від кількості . Поки максимум 37,28 ( дол ) та 40,25 від 5000
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:09

Re: Курс валют в обмінниках

Курс начал немного расти в обменниках) по ходу, перед выходными.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:33

Re: Курс валют в обмінниках

Хорошие курсы, конечно 😂

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:55

зранку нічого особливого
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:01

в 10-00 открывается МБ и уже в 10-30 увидим в обменниках, что нас ждёт сегодня. На выходных у нас предлагали на опте и по 37,65 и даже две объявы было по 37,67. Сейчас больше 37,60 не светится, хотя 9-00 не все оптовики открываются. Многие начинают работать с 10-00
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 10:11

Якщо були трохи менші комісії, взагалі залишив під 17% у валюті,на вайтбіт наприклад
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:40

Лайф мережа зайнята

Шановні клієнти!
У зв‘язку з тимчасовим збоєм у роботі мобільного оператора «Київстар», нагадуємо Вам наші додаткові номера:
+380930920033
+380990021184

Також хочемо нагадати, що ми завжди на зв‘язку у месенджері Телеграм за номерами:
+380970920033
+380930920033

Працюємо з турботою про Вас!
Команда «Преміум Фінанс»
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:14

Онлайн теребеньки

В якій темі можна обговорити всі розбіжності по курсах в таблиці/факт ,щоб власнику не муляло і була платформа для обговорення,до речі ,модератору на замітку-в основну тему співучасники пишуть інформації для внесення у таблиці,в онлайн теребеньки лише обговорення
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:51

35 копійок

Сьогодні в мережі Garant курс просів на 35 копійок.
sens
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