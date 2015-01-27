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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:51
Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:09
Re: Курс валют в обмінниках
Курс начал немного расти в обменниках) по ходу, перед выходными.
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:33
Re: Курс валют в обмінниках
Додано: Пон 11 гру, 2023 10:01
в 10-00 открывается МБ и уже в 10-30 увидим в обменниках, что нас ждёт сегодня. На выходных у нас предлагали на опте и по 37,65 и даже две объявы было по 37,67. Сейчас больше 37,60 не светится, хотя 9-00 не все оптовики открываются. Многие начинают работать с 10-00
Додано: Пон 11 гру, 2023 10:11
Якщо були трохи менші комісії, взагалі залишив під 17% у валюті,на вайтбіт наприклад
Додано: Сер 13 гру, 2023 11:40
Лайф мережа зайнята
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Команда «Преміум Фінанс»
Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:14
Онлайн теребеньки
В якій темі можна обговорити всі розбіжності по курсах в таблиці/факт ,щоб власнику не муляло і була платформа для обговорення,до речі ,модератору на замітку-в основну тему співучасники пишуть інформації для внесення у таблиці,в онлайн теребеньки лише обговорення
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:51
35 копійок
Сьогодні в мережі Garant курс просів на 35 копійок.
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