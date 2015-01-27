|
|
Курс валют в обмінниках
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 19:11
amt_mail1c написав:
Уже заливаются все таблицы
Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7533
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 1527 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88
|42275
|
|
|0
|21225
|
П'ят 18 жов, 2019 10:31
Ірина_
|
|13
|11521
|
Вів 27 січ, 2015 12:23
bor