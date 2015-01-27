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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 18:11

  amt_mail1c написав:Уже заливаются все таблицы

Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 21:27

mustbe
сравниваю цены интересующих меня обменок с курсами банков
на момент открытия или обновления макроса данные актуальны. Постоянно в таблицу не смотрю, либо обновляю данные если таблица открыта
amt_mail1c
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27

Re: Курс валют в обмінниках

верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
ukrava24
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:13

  ukrava24 написав:верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах

Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:02

Re: Курс валют в обмінниках

mustbe написав:
  ukrava24 написав:верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах

Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:05

  2XL написав:
mustbe написав:
  ukrava24 написав:верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах

Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру

Раскраску - на основании чего ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:07

Re: Курс валют в обмінниках

mustbe написав:
  2XL написав:
mustbe написав:[quote="5686250:ukrava24"]верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах

Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру

Раскраску - на основании чего ?[/quote]Щоб можна було цікаві для себе обмінки виділити
2XL
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