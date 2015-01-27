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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:11
amt_mail1c написав:
Уже заливаются все таблицы
Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
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mustbe
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Додано: Пон 15 січ, 2024 21:27
mustbe
сравниваю цены интересующих меня обменок с курсами банков
на момент открытия или обновления макроса данные актуальны. Постоянно в таблицу не смотрю, либо обновляю данные если таблица открыта
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amt_mail1c
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
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ukrava24
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:13
ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
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mustbe
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:02
mustbe написав: ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
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2XL
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:05
2XL написав: mustbe написав: ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
Раскраску - на основании чего ?
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mustbe
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:07
mustbe написав: 2XL написав:
mustbe написав:[quote="5686250:ukrava24"]верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
Раскраску - на основании чего ?[/quote]Щоб можна було цікаві для себе обмінки виділити
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2XL
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