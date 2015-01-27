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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 07:18
ukrava24 написав:
https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev
верните ник справа чтоб было видно , если нет телеграмм сыылки пусть ник будет
Виходячи з часу на реагування, таблиця обмінок для її автора не актуальне - донати за березень тому в підтвердження.
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