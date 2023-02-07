Макс Іщенко, засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni опублікував власний прогноз щодо українського IT ринку на 2023 рік.
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Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:41
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз...
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Дивися повний текст
Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:41
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