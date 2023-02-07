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Чого чекати українським
айтівцям у 2023 — прогноз...

Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:41

Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Макс Іщенко, засновник порталу DOU та сайту з пошуку роботи в IT Djinni опублікував власний прогноз щодо українського IT ринку на 2023 рік.

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Чого чекати українським айтівцям у 2023 — прогноз засновника Djinni
R2
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Если наниматься в Украине на галеру, будет хуже. Ищите прямой выход на заказчика.
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