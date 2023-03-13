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В Україні набирають популярності безконтактні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 бер, 2023 23:50
Пропонуємо до обговорення:
Через війну, зниження активності бізнесу та тимчасову окупацію окремих територій платіжна інфраструктура зазнала скорочення порівняно з довоєнним часом. Також набирають популярності безконтактні та токенізовані картки.
Дивися повний текст В Україні набирають популярності безконтактні та токенізовані картки
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R2
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Додано: Суб 18 бер, 2023 23:50
Даже при наличии токена всё равно нужно иметь физический пластик (в резерве)
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Sanyok77
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