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В Україні набирають
популярності безконтактні та...

В Україні набирають популярності безконтактні та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:50

В Україні набирають популярності безконтактні та...

Пропонуємо до обговорення:
Через війну, зниження активності бізнесу та тимчасову окупацію окремих територій платіжна інфраструктура зазнала скорочення порівняно з довоєнним часом. Також набирають популярності безконтактні та токенізовані картки.

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В Україні набирають популярності безконтактні та токенізовані картки
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 23:50

Даже при наличии токена всё равно нужно иметь физический пластик (в резерве)
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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