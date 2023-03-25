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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:40
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
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uaprofi
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:43
Ніколи подібного не було... А що за банк???
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ihorsic
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:55
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
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FinTech
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:15
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
В мене було коли дрібна одна з банкнот була тройшки не айс (на 20тці по краю риска ручкою на 3 мм не сподобалась). В решті випадків відмовляли лише у разі коли в них у наявності були дрібні: "Не треба в мене є". Ота аргументацію що вам привели - маячня - немає такої в банків заборони на приймання "здачі" платіжних банкнот дрібних номіналів. Центи та монети взагалі - банки можуть не приймать (а можуть і приймать - тут вирішує головний банк - але частіше не приймають). А ось банкноти... то вас касир хотіла на покупку 9 чи продажу 91 баксів хотіла розкрутити
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Alien
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:25
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
в мене колись так в приваті було , відмовились 50 брати , щоб 100 видати (пояснили це тим , що в касі є тільки долари для видачі депозитів , а для обміну , ще ніхто долари не здавав )
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:36
FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
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uaprofi
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:42
uaprofi написав: FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:51
lamal написав:
ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)
Может сразу купить в кассе по коммерческому курсу. Через три месяца получают только конвертдепозиты, валюта на которые покупается явно не через кассу.
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lara_08
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:58
uaprofi написав: FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
Помню мне лет двадцать назад кассир в Укрсоцбанке говорила, что она должна выдавать клиенту такую сумму как указано в документе. Типа так по инструкции у них положено. Она не имеет права брать мелкие деньги, т.к. на это внесение денег нет документа. Больше нигде никогда такого не встречала.
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lara_08
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